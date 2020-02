Ingannare Google Maps: un artista crea finti ingorghi con 99 cellulari

Far credere a Google Maps che strade in realtà libere sono congestionate dal traffico. È l’esperimento riuscito di Simon Weckert, un artista berlinese che ha portato 99 telefoni a spasso nelle vie della capitale tedesca per provare a ingannare gli algoritmi di Google. Weckert ha inserito 99 smartphone di seconda mano - con Google Maps avviato - in un carrettino rosso, che ha poi trascinato a piedi lungo alcune strade di Berlino. L’alta concentrazione di telefoni, e la lentezza del loro movimento, ha fatto credere alle Mappe di Big G che quelle vie fossero intasate. L’applicazione, infatti, determina le condizioni del traffico in base all'andamento degli utenti che stanno usando le mappe. L’artista ha immortalato l’esperimento in un video su YouTube in cui mostra il suo incedere con il carretto lungo strade deserte, mentre in tempo reale Google Maps indica quelle strade come congestionate, e consiglia agli utenti di usare percorsi alternativi.