India, mamma leopardo trova rifugio in una capanna con 4 cuccioli

Roma, 8 set. (askanews) - Una mamma leopardo si è rifugiata con quattro cuccioli in una capanna usata come ripostiglio per la legna, probabilmente cercando riparo dalle violente piogge monsoniche. È successo a Igatpuri, nello stato di Maharashtra, a Nordest di Bombay. Come spiegato da Arun Iyer della Fondazione Eco Echo per la protezione della natura, dopo l'allarme lanciato dai contadini locali, l'organismo assieme al dipartimento forestale competente hanno avviato consultazioni e deciso di mettere una telecamera nella capanna e lasciare che la leoparda utilizzasse indisturbata questa tana temporaneamente. Dopo pochi giorni, non appena le piogge si sono diradate, mamma e cuccioli sono tornati nella foresta.