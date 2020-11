Roma, 14 nov. (askanews) - Il coronavirus non ferma la tradizionale festa delle Luci, "Diwali", in India. Gli indù pregano nei templi e accendono candele secondo la tradizione, ma i festeggiamenti sono più sobri e discreti. "Di solito durante il Diwali c'è una folla enorme in questo tempio, quest'anno è quasi vuoto", racconta un uomo.