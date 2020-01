Incidente in elicottero: muore la star della Nba Kobe Bryant

La leggenda del basket americano Kobe Bryant ha perso la vita in un incidente in elicottero. L'elicottero personale è precipitato nella zona collinosa della contea di Los Angeles, in California. Tra le 5 vittime anche la figlia di Kobe, la primogenita Gianna Maria, di 13 anni, astro nascente del basket femminile. Nato a Philadelphia nel 1978, da bambino aveva vissuto in Italia: suo padre militava nella serie A1 del campionato di basket. È stato uno dei più grandi giocatori dell'Nba: con i Los Angeles Lakers ha vinto 5 titoli. Ha collezionato anche due ori olimpici. Nel 2018 ha vinto un Oscar con il regista Glen Keane per il cortometraggio animato “Dear Basketball”. Il 25 gennaio 2020 Laker LeBron James ha superato Bryant conquistando il terzo posto fra i punteggi di tutti i tempi della Nba. Bryant lascia la moglie Vanessa e tre figli: Natalia, Bianca e il neonato Capri