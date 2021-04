In Usa stop temporaneo a vaccino Johnson per casi coaguli sangue

Milano, 13 apr. (askanews) - Negli Stati Uniti le agenzie sanitarie federali che si occupano di farmacovigilanza, Fda (Food and Drug Administration) e Cdc (Centers for Disease Control and Prevention), hanno chiesto di interrompere temporaneamente l'uso del vaccino Johnson&Johnson dopo alcuni casi di coaguli di sangue.

Una decisione presa per estrema cautela, ha precisato Fda, spiegando che ci sono stati 6 casi di "un tipo raro e grave di coaguli di sangue" su 6,8 milioni di dosi somministrate. "Questi eventi avversi sembrano essere estremamente rari" ha sottolineato Fda annunciando approfondimenti sui singoli casi e raccomandando di interrompere la somministrazione fino alle conclusioni.

Secondo quanto scrive il New York Times, la reazione avversa è avvenuta a due settimane dalla somministrazione del vaccino a sei donne fra i 18 e i 48 anni. Una è morta, un'altra è ricoverata in condizioni critiche.