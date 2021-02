In Usa oltre 500mila morti di Covid, cerimonia alla Casa Bianca

Washington, 23 feb. (askanews) - I morti per Covid-19 negli Stati Uniti sono oltre 500mila. In una cerimonia alla Casa Bianca, con le bandiere a mezz'asta, il presidente Joe Biden ha voluto ricordare le vittime della pandemia che hanno superato il numero di quelle della prima, della seconda guerra mondiale e della guerra del Vietnam messe insieme, ha detto, prima di lasciarsi andare a un commento molto personale. "So cosa vuol dire quando non sei lì quando accade. E so cosa vuol dire quando sei lì a tenere le loro mani, a vedere la vita che va via - ha detto, ricordando le sue tragedie personali, una moglie e una figlia morti in un incidente d'auto nel 1972 e uno dei figli, sopravvissuto, morto a 46 anni di tumore.

"Dobbiamo resistere,non dobbiamo diventare

insensibili, nessuna vita è un numero, una statistica", ha aggiunto. "Per guarire, dobbiamo ricordare".

In memoria la campana della cattedrale di Washington ha suonato 500 rintocchi.