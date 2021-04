In Usa chi è vaccinato potrà stare all'aperto senza mascherina

Milano, 27 apr. (askanews) - Negli Stati Uniti le persone vaccinate potranno stare all'aperto in compagnia senza usare la mascherina. Lo dicono le nuove linee guida dei Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie.

"In generale per le persone vaccinate le attività all'esterno senza mascherina sono sicure - ha spiegato la direttrice Rochele Walensky - in ogni caso raccomandiamo di tenerla in luoghi aperti affollati o in situazioni come stadi e concerti, dove c'è una ridotta capacità di mantenere il distanziamento e dove possono esserci molte persone non vaccinate".

Gli esperti hanno dichiarato che chi è stato vaccinato potrà fare sport da solo o con membri della famiglia senza indossare la mascherina. Potrà inoltre incontrarsi all'aperto con persone vaccinate e non vaccinate senza dover indossare la mascherina, lo stesso nei ristoranti con tavoli all'aperto.

Le mascherine restano obbligatorie per tutti in ambienti chiusi fino a quando la maggior parte della popolazione degli Stati Uniti non sarà vaccinata e quindi parrucchieri, centri commerciali, musei, cinema e luoghi di culto sono ancora posti dove non si può circolare con il viso scoperto.