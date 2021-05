In Repubblica Ceca 30mila candele per ricordare le vittime Covid

Milano, 11 mag. (askanews) - Quasi 30mila candele per ricordare le vittime del Covid. È la commemorazione voluta dal governo in memoria dei morti dopo oltre un anno di pandemia, 29.711 persone in tutto il Paese.

La cerimonia si è svolta davanti al Castello di Praga, in cui risiede il presidente Milos Zeman che ha acceso la prima candela. "Ricorderemo tutto questo come un terribile incubo che non accadrà mai più".