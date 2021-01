In Polonia terza notte di proteste contro il divieto d'aborto

Roma, 30 gen. (askanews) - Migliaia di dimostranti hanno sfilato a Varsavia e in altre città della Polonia per la terza notte consecutiva di proteste dopo che il governo conservatore polacco ha applicato una sentenza della Corte suprema che rende quasi totale il divieto d'aborto.

Le manifestanti con mascherina hanno sfidato le restrizioni anti-Covid e le temperature sotto lo zero per partecipare al corteo contro la legge entrata in vigore il 27 gennaio. Tra gli slogan dei presenti "Kaczynski, purtroppo le donne butteranno giù il tuo governo", in riferimento al presidente e leader del partito Diritto e Giustizia.

