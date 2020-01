In metro senza i pantaloni, torna folle iniziativa da NY a Praga

Praga, 13 gen. (askanews) - L'obiettivo non è una protesta e neppure dire che la crisi ci ha ridotto così: semplicemente è far ridere la gente. In metropolitana rigorosamente in mutande è il flashmob più divertente in sotterranea e sta facendo il giro del mondo.

Nata a New York nel 2002, l'iniziativa si è velocemente sparsa in tutto il mondo. Queste sono le immagini di Praga, dove "No Pants Subway Ride", ovvero la metropolitana si prende in mutande, non è certo alla prima edizione.

L'evento si svolge ogni anno all'inizio di gennaio; e se il prossimo anno volete partecipare anche voi, sappiate che la data è annunciata all'inizio di dicembre sul sito di Improv Everywhere.