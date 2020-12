In Israele arriva il vaccino Pfizer, Netanyahu: io sarò il primo

Tel Aviv, 9 dic. (askanews) - Israele ha ricevuto le prime dosi del vaccino anti-Covid sviluppato dal gigante farmaceutico americano Pfizer. Ad accogliere il prezioso carico all'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv - come si vede dalle immagini diffuse dal governo - il primo ministro Benjamin Netanyahu, il quale sorridendo ha annunciato di voler essere "il primo premier" a farsi vaccinare:

"É un giorno di festa per Israele. Vediamo la fine (della pandemia, ndr), dobbiamo ancora osservare alcune misure, le mascherine, il lavaggio delle mani, il distanziamento sociale, ma si vede la fine e ciò che è importante per me, è che i cittadini israeliani si facciano vaccinare. Io credo nel vaccino", ha detto il primo ministro israeliano.

"Voglio che i cittadini israeliani si facciano vaccinare e per farlo ho l'intenzione di essere il primo a farmi vaccinare in Israele, così da dare l'esempio al resto della popolazione", ha annunciato.