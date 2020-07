In Inghilterra un mega disegno sulla sabbia per battere il Covid

Whitby (Inghilterra), 9 lug. (askanews) - Il collettivo di artisti "Sand in you eye" ha creato un mega disegno sulla sabbia della spiaggia di Whitby, nel nord dell'Inghilterra, per ricordare a tutti l'importanza del distanziamento sociale, mentre il Regno Unito è appena uscito dal lockdown imposto per contrastare la diffusione del coronavirus.

Il disegno ritrae una persona che indossa una mascherina all'interno di un cerchio che ha la forma che tutti noi ormai conosciamo del virus Covid-19 ed è fatto da linee di due metri di lunghezza. Accanto la scritta in inglese "2 metri, proteggiamoci a vicenda".

Jamie Wardley, direttore del collettivo d'artisti "Sand in your eye":

"Stiamo uscendo ora da questo lockdown, in termini diospitalità che torna etc. Ed è una cosa davvero positiva. Si spera che le cose tornino alla normalità in un certo modo. Ma questo disegno è soprattutto lì per ricordarci e ricordare a tutti di continuare, dobbiamo veramente rispettare il distanziamento di due metri e indossare una mascherina quando è possibile. Altrimenti potremmo tornare indietro e nessuno lo vuole".