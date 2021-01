In India esplode protesta degli agricoltori, parata nel caos

Milano, 26 gen. (askanews) - In India, a Nuova Delhi, la parata per la Giornata della Repubblica è finita nel caos per la protesta di migliaia di contadini scesi in piazza con i loro trattori. La polizia ha cercato di disperderli con i gas lacrimogeni quando i dimostranti hanno sfondato le barricate per dirigersi verso il centro della città. Ci sono stati scontri e feriti.

Da mesi i contadini protestano contro le riforme agricole che secondo loro permetteranno ai privati di entrare nel settore e distruggere il sistema a prezzi calmierati in vigore finora.