In Francia si dimette Edouard Philippe, nuovo premier Jean Castex

Milano, 3 lug. (askanews) - Cambio di governo in Francia. Il premier Edouard Philippe si è dimesso insieme con tutto il suo esecutivo, al suo posto il presidente Emmanuel Macron ha nominato Jean Castex, un uomo di Stato, più tecnico che politico, il cui ultimo incarico è stato occuparsi di gestire l'allentamento delle restrizioni e il ritorno alla normalità dopo l'isolamento forzato a causa del coronavirus. Una gestione molto apprezzata dall'Eliseo.

Nonostante la popolarità di Philippe fosse in crescita dopo l'emergenza, Macron ha deciso così di dare un nuovo impulso all'ultima parte del suo mandato presidenziale, visti anche i risultati deludenti delle ultime elezioni locali. L'Eliseo ha motivato la scelta dichiarando "la necessità di un nuovo

governo per inaugurare una nuova tappa del quinquennato, un nuovo percorso".

Philippe lascia dopo oltre tre anni, un periodo superiore alla media dei primi ministri che lo hanno preceduto. Tre anni movimentati fra riforme contestate, le piazze in agitazione con la protesta dei gilet gialli e infine la crisi Covid con cui ha chiuso il suo mandato. Ora viene dato per certo il suo ritorno a Le Havre, come primo cittadino.