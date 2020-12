In Danimarca una parete artificiale di 85 metri per arrampicate

Copenaghen, 10 dic. (askanews) - E' la parete artificale per arrampicate più alta del mondo. Si trova a Copenaghen, in Danimarca, ed è diventata subito una meta per gli scalatori di mezza Europa. Allestita in una ex fabbrica, la parete, divisa in quattro sezioni, è alta 85 metri e arriva all'altezza di un inceneritore. Copenhill, che sorge in un'area dei dock della capitale danese, ospita anche sei dentieri per passeggiate e una pista da aci artificiale. Una volta arrivati fino in cima la vista c'è anche un premio: una vista impagabile su Copenaghen. "Sto per arrampicare su questo muro da scalata su un inceneritore a Copenaghen. E' altro 85 metri e ha quattro sezioni. Non so se è la parete più grande del mondo ma sicuramente è la più cool", ha dichiarato lo scalatore Morten Nielsen.