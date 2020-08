In Brasile file di fosse senza fine per i morti di Covid

San Paolo (Brasile), 7 ago. (askanews) - Sono senza fine le file di fosse scavate per dare sepoltura alle vittime di Covid-19 nel cimitero di Vila Formosa a San Paolo, uno dei più grandi dell'America Latina. In Brasile sono quasi 100.000 i morti per coronavirus, attualmente secondo paese al mondo per numero di contagi dopo gli Stati Uniti.