Impeachment Trump, il video inedito dell’assalto a Capitol Hill

Un video di 13 minuti che mostra immagini inedite dell'assalto a Washington dello scorso 6 gennaio. E' quello preparato dai manager della Camera per mostrare la sostanza delle accuse all'ex presidente Donald Trump durante il processo per impeachment che ha preso il via negli Usa. Nel video le scene di violenza e gli slogan truculenti si sono mischiati ai discorsi, alcuni nelle stesse ore, di Trump, che incitava alla rivolta, a marciare su Capitol Hill e a battersi fino in fondo per riconquistare il Paese.