Immagini dalla Cina che sta vincendo la guerra al coronavirus

Pechino, 7 mar. (askanews) - La provincia dell'Hubei va verso zero contagi: ecco alcune immagini della zona da un mese e mezzo isolata dal resto della Cina. Le autorità potrebbero cominciare ad alleggerire la quarantena sullo Hubei e la sua capitale, Wuhan, primo focolaio del coronavirus.

La Cina a quanto pare sta vincendo la guerra contro il coronavirus e ovviamente la propaganda del popolo di Xi Jinping non perde occasione di sottolinearlo, ai cittadini e al resto del mondo. E comunque la normalità è ancora un miraggio lontano.

L'epidemia ha scatenato la rabbia per l'abbandono delle lavoratrici in prima linea. Al personale medico sarebbero state somministrate pillole anticoncezionali per ritardare le mestruazioni. E mentre il mondo si prepara alla Giornata internazionale della donna, le donne in Cina si sono radunate contro misure che ritengono discriminatorie.