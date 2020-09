Il volo per nessun luogo di Qantas: 7 ore di panorami mozzafiato

Milano, 18 set. (askanews) - Un volo di 7 ore per andare da nessuna parte. È l'idea di Qantas che in tempi di pandemia con confini chiusi, aeroporti vuoti e tratte internazionali ai minimi storici, si è inventata un "volo turistico": atterraggio e decollo a Sydney. In mezzo sette ore in aria a gustarsi il meglio dei panorami mozzafiato australiani, sorvolando il deserto rosso e il monolite sacro Uluru, la grande barriera corallina, la sunshine coast, i surfisti di Bondi beach.

Tutto a bordo del Boeing 787 Dreamliner, riservato solitamente ai voli inercontinentali e rinnovato con grandi finestrini per agevolare il più possibile la vista.

La partenza è prevista per il 10 ottobre. I 134 biglietti disponibili, fra i 500 e i 2.300 euro, sono andati esauriti in 10 minuti.

Anche altre compagnie stanno mettendo in vendita i voli panoramici per nessun posto, soprattutto in Asia, fra queste non esclude di farlo in futuro anche la Singapore airlines.