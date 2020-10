New York, 27 ott. (askanews) - Una donna entra nella camera del figlioletto e lo sveglia per annunciargli chi ha vinto le elezioni: Trump. E non per la seconda volta. L'incubo della modifica costituzionale che consentirebbe di correre per un terzo mandato viene sveNtolato dal gruppo repubblicano anti-Trump, noto come Lincoln Project, nel suo ultimo video contro il

presidente in carica. pubblicato su Twitter con il titolo "Buonanotte, America".