Il turismo e il piano di ripresa Ue 12 marzo 2021

Il turismo è senza dubbio uno dei settori più colpiti dalla pandemia, con danni per decine di miliardi e il rischio di una drammatica perdita di posti di lavoro.

Non potrà esserci una vera ripartenza europea e italiana senza un sostegno efficace a questo comparto che vale oltre il 10% del PIL e dell'occupazione nell'UE e ha importanti ricadute su settori chiave, quali trasporti, commercio, agroalimentare, industrie culturali e creative, moda, edilizia o cantieristica navale. Questo è particolarmente vero per l'Italia, tra le prime “potenze” turistiche al mondo, dove questa industria, con il suo indotto, incide per oltre il 13% del PIL.

Come ha sottolineato il Presidente Draghi nel suo discorso al Senato, imprese e lavoratori del turismo vanno aiutati ad uscire dal disastro creato dalla pandemia. Anche il Commissario europeo responsabile, Thierry Breton, ha affermato che “il turismo è stato di gran lunga il comparto economico più colpito dagli effetti della pandemia, per questo la sua ricostruzione deve essere in cima alla lista delle nostre priorità”.

È dunque fondamentale che il Piano per la ripartenza italiano utilizzi al meglio le risorse di Next Generation EU e del nuovo bilancio europeo per aiutare il settore a risollevarsi e sostenere la competitività e trasformazione verso maggiore sostenibilità e digitalizzazione.

In questo contesto, è importante che gli operatori del turismo possano confrontarsi con i rappresentanti delle istituzioni UE, nazionali e regionali sulla definizione di una strategia di rilancio per questo settore strategico.

È questo il tema di un convegno in diretta organizzato dal Parlamento europeo.



Ecco il programma

10.00 Saluti introduttivi

Carlo Corazza, Capo dell'ufficio di collegamento del Parlamento europeo in Italia

Antonio Parenti, Capo della Rappresentanza in Italia della Commissione europea

10.10 La strategia europea ed italiana per far ripartire il settore

Massimo Garavaglia, Ministro del Turismo

Kerstin Jorna, Commissione europea, Direttore Generale, Direzione Mercato Interno, Industria, Imprenditorialità e PMI

10.30 Come aiutare le imprese e i lavoratori del settore rafforzando la competitività dell'industria del turismo



Introduce:

Antonio Tajani, parlamentare europeo, Presidente di AFCO e della Conferenza dei Presidenti

Bernabò Bocca, Presidente Federalberghi

Marco Campomenosi, parlamentare europeo, Capo Delegazione Lega, Commissione TRAN

Giorgio Palmucci, presidente ENIT

Brando Benifei, Parlamentare europeo, Capo Delegazione PD

Marina Lalli, Presidente Federturismo

Carlo Fidanza, parlamentare europeo, Capo Delegazione FdI, Relatore ombra Relazione sul Turismo sostenibile

Elly Schlein, Vice Presidente della Regione Emilia Romagna

Luca Patané, Presidente Confturismo

Fabrizio Licordari, Presidente Assobalneari

Roberto Perocchio Presidente del settore turismo nautico e porti di Confindustria Nautica

Conclusioni:

Fabio Massimo Castaldo, Vice Presidente del Parlamento europeo

Modera:

Alberto Magnani, giornalista del Sole24ore