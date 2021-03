Il premier francese Castex si è vaccinato con Astrazeneca

Milano, 19 mar. (askanews) - Il premier francese Jean Castex si è vaccinato con il vaccino AstraZeneca, il giorno dopo il via libera dell'Ema che ha definito il vaccino "sicuro ed efficace" dopo alcuni casi sospetti di trombosi, 25 casi in tutto su 20 milioni di persone vaccinate. "Va tutto bene", ha detto all'uscita subito dopo aver ricevuto la prima dose.

Un segnale per ridare fiducia alla campagna vaccinale in Francia e in Europa in generale, dopo lo stop cautelare di AstraZeneca che rischia di compromettere la fiducia nel vaccino, unica arma per fermare la pandemia.