Il Portogallo apre ai turisti: in arrivo migliaia di britannici

Milano, 17 mag. (askanews) - Il Portogallo ha riaperto ai turisti ed è stato preso d'assalto, in particolare da britannici che da sempre amano le spiagge del Paese iberico, in particolare quelle del Sud, nell'Algarve. Per i cittadini dal Regno Unito, dall'Unione europea e dall'area Schengen per entrare in Portogallo ora basta un test molecolare fatto 72 ore prima. Per i britannici inoltre non è più prevista la quarantena al ritorno in patria. Una combinazione che ha fatto esplodere le prenotazioni.

Solo nel primo lunedì ci sono 30 voli in arrivo dalla Gran Bretagna, 17 pieni, per un totale di 5.500 passeggeri tutti diretti a Faro, fra le località più rinomate dell'Algarve.

E questo è solo un assaggio: altre migliaia di inglesi sono attesi in Portogallo in vista della finale di Champions league fra Manchester City e Chelsea che si svolgerà il 29 maggio a Porto.