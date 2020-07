Il pastore evangelico bluesman 06 luglio 2020

Landon Spradlin pastore evangelico trumpiano predicava il Vangelo con la chitarra. Sosteneva che Dio salvava le persone da tutte le malattie. A fine febbraio ha partecipato con il suo gruppo al Carnevale di New Orleans per suonare in strada. Si è ammalato di Coronavirus ed è morto qualche settimana dopo ad aprile.