Il Papa è arrivato in Iraq, inizia lo storico viaggio

Roma, 5 mar. (askanews) - Papa Francesco è atterrato alle 11.54 (13.54 ora locale) all'aeroporto di Baghdad, in lieve anticipo sulla tabella di marcia (era previso alle 12 in punto). Il suo aereo Alitalia AZ4000 era partito dall'aeroporto di Fiumicino alle 7.45.

All'aeroporto il Pontefice è stato accolto dal Primo Ministro della Repubblica d'Iraq, Mustafa Abdellatif Mshatat, conosciuto come AlKadhimi. Come da protocollo, due bambini in abito tradizionale hanno consegnato un omaggio floreale a Bergoglio.

Inizia così ufficialmente il viaggio del Papa in Iraq, che si concluderà lunedì prossimo.