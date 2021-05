Il nuovo regolamento Ue su intelligenza artificiale 06 maggio 2021

Cosa prevede, cosa manca, cosa fare: è questo il tema della diretta su Il nuovo regolamento europeo sull’intelligenza artificiale organizzato dall’Intergruppo parlamentare. Quattro i momenti della diretta per affrontare il tema

16.15-17.00 LA STRATEGIA EUROPEA SU IA E IL NUOVO REGOLAMENTO DEL 21 APRILE

Introduce Alessandro Fusacchia | Camera dei Deputati, Intergruppo parlamentare su IA

Modera Andrea Daniele Signorelli | Domani

• Come siamo arrivati qui? Andrea Renda | Istituto Universitario Europeo

• Cosa contiene la nuova proposta di Regolamento? Lucia Sioli | Commissione europea

• Quali Autorità per l'AI? Guido Scorza | Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali

• Un approccio simil-farmaceutico all'IA Luca Bolognini | Istituto italiano per la Privacy e la Valorizzazione dei Dati

• Intervento di Alexandra Geese | Parlamento europeo

• Intervento di Brando Benifei | Parlamento europeo

17.00–17.45 MANTENERE LA BARRA SUI DIRITTI

Introduce e modera Felicia Pelagalli | Fortune Italia

• Algoritmi e discriminazioni Diletta Huyskes | Privacy Network

• Riprenditi la faccia Laura Carrer | Hermes Center

• Il lavoro alla prova dell'IA Valerio De Stefano | Università di Lovanio

• Algoritmi di Stato e impatto sui cittadini Fabio Chiusi | AlgorithmWatch

• Interventi di parlamentari italiani

17.45–18.30 FORMAZIONE, RICERCA, INDUSTRIA

Introduce e modera Luca De Biase | Il Sole24ore

• Dottorato nazionale in IA Dino Pedreschi | Università di Pisa

• Quale ruolo per la ricerca italiana nella strategia europea? Rita Cucchiara | Laboratorio Nazionale CINI in Intelligenza Artificiale e Sistemi Intelligenti

• Formare e portare nuove competenze su IA nel tessuto imprenditoriale italiano Paolo Boccardelli | Luiss Business School

• Imprese tradizionali alle prese con IA Giulia Baccarin | Mipu Predictive Hub

• Come unire ricerca e impresa? Marco Trombetti | PiCampus

• Interventi di parlamentari italiani

18.30–18.45 LE INTENZIONI DEL GOVERNO

A cura di Federico Ferrazza | Wired Italia

• Che ruolo vuole (e può) giocare l'Italia? Intervista con Anna Ascani | Sottosegretaria al Ministero dello Sviluppo economico con delega per l'IA

Evento promosso da: Intergruppo Parlamentare Intelligenza Artificale

Evento trasmesso su: Domani, Fortune Italia, Il Sole 24 ORE, Wired Italia