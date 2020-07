Il nemico di Putin denuncia divieto a lasciare Mosca

Mosca, 17 lug. (askanews) - L'oppositore russo Alexei Navalny è stato oggetto di una perquisizione, ha annunciato lo stesso nemico del Cremlino che dice di non voler demordere e "combattere questo disgustoso regime"

La recente vittoria del sì al referendum costituzionale con il 78% dei consensi è al centro delle recenti proteste volute da Navalny, a cui - secondo le sue parole - è stato vietato di lasciare Mosca.

Secondo lui, le autorità russe stanno quindi cercando di paralizzare la sua azione in vista di nuove elezioni, in circa 30 regioni russe previste per settembre.

Il Cremlino a quanto sembra conosce bene le leve più efficaci sull'elettorato russo. Il presidente Vladimir Putin ha riunito a sorpresa le forze militari russe per una massiccia esercitazione in tutto il Paese. Una dimostrazione di muscoli che il ministero della Difesa russo ha dichiarato durerà fino a martedì e coinvolgerà circa 150.000 soldati, quasi 27.000 veicoli militari, 414 aerei e 106 navi della marina. Le più grandi esercitazioni dopo le grandi manovre Vostok 2018.