Il mondo si mobilita per l'India: ossigeno dalla Francia

Milano, 10 mag. (askanews) - Il mondo si sta mobilitando per aiutare l'India alle prese con una crisi sanitaria senza precedenti, a causa dell'esplosione incontrollata dei contagi da Sars-Cov2. In queste immagini l'arrivo nel porto di Bombay di una nave carica di ossigeno liquido della società francese "Air liquide". La spedizione fa seguito alle 28 tonnellate di attrezzature mediche spedite a New Delhi a inizio mese.