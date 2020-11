Milano, 30 nov. (askanews) - Il misterioso monolite spuntato in Utah è scomparso. Era stato scoperto in una zona remota dello Stato americano per caso, mentre un ente governativo eseguiva un censimento di animali, e subito aveva fatto pensare al monolite del film "2001: Odissea nello Spazio". Sono spuntate diverse ipotesi intorno all'oggetto, alto quasi 4 metri, argentato, a partire dall'installazione artistica. Ma nessuno si è fatto avanti per svelarne il mistero.

Ora ancora più misteriosamente è sparito, come confermato dall'ente dello Utah che si occupa del terreno federale e che ha sottolineato di non averlo rimosso. Però, afferma in un comunicato ufficiale, "la struttura ha ricevuto attenzioni nazionali e internazionali, e abbiamo ricevuto comunicazione che una persona o un gruppo di persone lo ha rimosso il 27 novembre". Il mistero continua.