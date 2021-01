Il Messico ha autorizzato d'urgenza il vaccino AstraZeneca

Roma, 5 gen. (askanews) - Il Messico ha autorizzato il vaccino contro il coronavirus sviluppato da AstraZeneca e dall'Università di Oxford, in collaborazione con l'Irbm di Pomezia, per un'utilizzo urgente nel paese. Secondo il vice-ministro della Sanità Hugo Lopez-Gatell, il Messico ha siglato un accordo con la multinazionale britannica per l'acquisto di 77,4 milioni di dosi di vaccino.

"L'autorizzazione per un uso urgente è stata approvata per quello di Astra (AstraZeneca, ndr)", ha spiegato, aggiungendo che il governo messicano ha ordinato 77,4 milioni di dosi di vaccino.

"A partire dal mese di marzo, il vaccino AstraZeneca dovrebbe essere operativo", ha aggiunto.