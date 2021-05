Il messaggio di Meghan Markle alla figlia e a tutte le ragazze

Milano, 10 mag. (askanews) - Meghan Markle lancia un messaggio alla figlia che aspetta e a tutte le ragazze del mondo, durante un evento dedicato alla raccolta fondi per l'emergenza covid in India.

"Io e mio marito siamo entusiasti di dare presto il benvenuto a una figlia. È una sensazione di gioia che condividiamo con milioni di altre famiglie in tutto il mondo - ha detto, in videomessaggio, primo discorso pubblico dopo la dirompente intervista ad Oprah Winfrey in cui ha accusato i reali inglesi fra le altre cose di atteggiamenti razzisti - Quando pensiamo a lei, pensiamo a tutte le giovani donne e ragazze in tutto il mondo, le loro capacità e al loro sostegno ci guideranno. La loro futura leadership dipende dalle decisioni che prendiamo e dalle azioni che intraprendiamo ora per organizzarle, e per organizzare tutti noi, per un domani di successo, equo e compassionevole".