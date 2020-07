Il Kenya annuncia la ripresa dei voli internazionali dal 1 agosto

Nairobi, 6 lug. (askanews) - Il presidente del Kenya, Uhuru Kenyatta, ha annunciato la ripresa dei voli internazionali nel paese dal 1 agosto, parte del graduale allentamento delle restrizioni sui viaggi legate alla pandemia di coronavirus: "I viaggi aerei internazionali dentro e fuori il territorio della Repubblica del Kenya riprenderanno dal 1 agosto 2020, in stretta conformità con tutti i protocolli del ministero della Sanità, le autorità locali e internazionali dell'aviazione civile".

Una riapertura a fasi del paese dell'East Africa, con la ripresa dei voli internazionali dal 1 agosto e la revoca dei divieti di spostamenti interni dal 15 luglio. Una decisione annunciata mentre crescono le pressioni per far ripartire l'economia già sofferene del paese dopo quasi quattro mesi di restrizioni per il Covid-19 che hanno devastato settori chiave come il turismo. Resterà tuttavia in vigore dalle 21 alle 4 un coprifuoco per altri 30 giorni.