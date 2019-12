Il giorno della Brexit, sperando sia fast 20 dicembre 2019

L'analisi di Simone Filippetti, dopo il discorso della Regina sulle prospettive della Brexit, alla viglia della discussione dei parlamentari.

Ecco tutti i punti aperti dei prossimi mesi e in particolare il tema degli 11 mesi di trattative con l'Unione Europea per andare alla chiusura degli accordi ed evitare la hard Brexit. Anzi per avere una fast Brexit come vuole Boris Johnson