Il G7 in epoca Covid: Boris Johnson accoglie Draghi, "ciao Mario"

Roma, 19 feb. (askanews) - Il G7 in era Covid come qualunque altra cosa si svolge via internet. Padrone di casa virtuale il premier britannico Boris Johnson che ha accolto fra gli altri anche per la prima volta Mario Draghi.

"Ciao. Ciao a tutti, buongiorno, buon pomeriggio qualunque ora sia da voi, grazie per essere qui. Mi sentite tutti? Fate cenno se mi sentite. Joe (Biden), Yoshi (Yoshihide Suga), e Mario (Draghi)che credo si unisca a noi del G7 per la prima volta" ha detto il premier britannico.

"Più di tutto vorrei vedervi faccia a faccia come succede di solito per il G7, in giugno spero di vedervi in Cornovaglia come previsto" ha concluso Johnson rivolto ai leader collegati.