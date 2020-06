Il diploma come la F1, in Bahrein la cerimonia è in pista

Sakhir, 11 giu. (askanews) - Il diploma di maturità come se fosse una gara di Formula Uno. In tempi di Covid-19 può accadere, come è successo in Bahrein, che la cerimonia dell'ultimo atto dei liceali si svolga in un circuito di gara. Fermi ai box i bolidi di Formula Uno, causa coronavirus, il circuito di Sakhir in Bahrein si è trasformato nel luogo per consegnare i diplomi con tanta di musica e fuochi d'artificio. Un modo per mantenere il distanziamento sociale e per consentire ai genitori di assistere al diploma dei figli in un ambiente suggestivo.