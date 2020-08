Il Covid trasforma il Gay Pride in una sfilata di barche

Stoccolma, 1 ago. (askanews) - A causa delle restrizioni per il coronavirus, l'annuale Gay Pride di Stoccolma si è trasformato in una sfilata di barche a Riddarfjarden, la baia nel centro della capitale svedese. Alcune imbarcazioni - come si vede nelle immagini - hanno sventolato la bandiera con i colori dell'arcobaleno o altre decorazioni.