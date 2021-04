Il corteo funebre per i funerali di Filippo, appare Elisabetta

Milano, 17 apr. (askanews) - La regina Elisabetta II appare in pubblico - curva e piegata dal dolore - per la prima volta dalla morte del consorte, il principe Filippo mentre si unisce alla famiglia per il funerale. Vestita di nero, la sovrana britannica è giunta a bordo della Bentley reale.

La bara è stata caricata su una Land Rover appositamente adattata, progettata dallo stesso Philip , per il viaggio di otto minuti alla Cappella di San Giorgio. Gli alti comandanti militari sono allineati davanti al veicolo, seguiti dai membri della famiglia reale.

La bara è trasportata sino alla Cappella di San Giorgio, dove Filippo sarà sepolto nella Volta Reale. A causa delle restrizioni del coronavirus, solo 30 persone in lutto parteciperanno al servizio funebre, tra cui la regina Elisabetta II, i suoi quattro figli e i suoi otto nipoti.

Filippo è morto il 9 aprile all'età di 99 anni.