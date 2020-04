IL CORONAVIRUS NEL MONDO: 8 APRILE

Milano, 8 apr. (askanews) -

PARIGI

Nella capitale francese è scattato il divieto di correre dalle 10 all 19. Le nuove misure sono state introdotte dopo che la polizia ha sanzionato diversi assembramenti. I runner parigini sono pronti a correre all'alba e in notturna.

BELGIO

Una piccola distilleria del Belgio, "The Waterloo distillery" ha accantonato la produzione di gin per dedicarsi all'alcol puro: lo consegnano alle farmacie per aiutarle a produrre il numero più elevato di gel igienizzante possibile.

INDIA

Scimmie, cani, mucche: gli animali hanno invaso le strade di New Delhi, deserte dopo giorni di isolamento forzato. La natura, in assenza di traffico e dei fiumi di persone che di solito affollano queste strade, si riprende gli spazi.

IRAQ

A Bassora le forze dell'ordine hanno reso omaggio ai medici e gli infermieri dell'ospedale locale. Per dire il loro "grazie", hanno organizzato un concerto davanti al dipartimento della Salute. Nel Paese si contano 1.122 casi e 65 morti.

COSTARICA

Victor Jimenez, prete di un paesino nella provincia di San Josè, ha risolto in un modo tutto particolare l'assenza di fedeli in chiesa a causa dell'isolamento forzato: ha celebrato la messa davanti alle stampe delle foto dei suoi concittadini, incollate sulle sedie. "Spero che i fedeli riescano a vivere questa settimana di Pasqua spiritualmente", ha detto il prete.