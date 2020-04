IL CORONAVIRUS NEL MONDO: 3 APRILE

Roma, 3 apr. (askanews) - Alcune immagini dal mondo sull'emergenza coronavirus il 3 aprile.

GRAN BRETAGNA - A Londra è stato inaugurato un nuovo ospedale temporaneo con 4000 posti letto in un centro congressi nella zona Est della città realizzato in soli 9 giorni.

FRANCIA - In Francia, un capannone del Marché International de Rungis, il più grande mercato agroalimentare di prodotti freschi del mondo, nella regione dell'Ile-de-France, è stato trasformato in obitorio per le vittime di coronavirus, che continuano ad aumentare.

USA - Nel frattempo, è finita in Florida l'odissea di due navi da crociera in mare da giorni con oltre 200 malati e anche 4 morti a bordo: hanno attraccato a Port Everglades, in Florida, dopo essersi viste rifiutare lo sbarco in Cile.

PERÙ - In Perù, la quarantena si fa per genere: l'insolito provvedimento del governo per arginare i contagi prevede le uscite per fare la spesa a giorni alterni per uomini e donne.

LIBIA - E anche la Libia, in pieno caos da guerra civile, si prepara all emergenza: l'ospedale Eyes di Tripoli è stato trasformato in un centro di quarantena per accogliere i pazienti contagiati. Nel Paese al momento si registrano 11 casi e un decesso ma l'Oms lo ha classificato tra quelli a più alto rischio della regione con un sistema sanitario e i servizi pubblici essenziali danneggiati dal conflitto che va avanti dal 2011.