IL CORONAVIRUS NEL MONDO DAL 26 SETTEMBRE AL 2 OTTOBRE

Milano, 2 ott. (askanews) - Le immagini e le notizie sul coronavirus da tutto il pianeta nella settimana dal 26 settembre al 2 ottobre

MONDO

Hanno toccato quota 1 milione i decessi per coronavirus nel mondo. Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha parlato di bilancio "sconvolgente" e ha sottolineato che ogni vita conta: "Erano padri e madri", ha detto.

USA

Il presidente Usa Donald Trump e Melania Trump sono risultati positivi al coronavirus. La notizia ha fatto il giro del mondo e sono già arrivati alla coppia gli auguri di pronta guarigione da parte degli altri leader mondiali. Il presidente resterà alla Casa Bianca durante la quarantena e inizierà subito le cure ma "continuerà a svolgere le sue funzioni".

FRANCIA

Davanti al suo locale lo chef stellato Philippe Etchebest e il suo staff, fascia nera al braccio, danno un concerto di casseruole per un minuto per non "morire in silenzio", dopo aver visto la loro attività ostacolata da tre mesi di chiusura nonchè le restrizioni imposte dalla scorsa settimana.

GRECIA

La prima nave da crociera salpata dopo l'allentamento delle restrizioni per un giro delle isole in Grecia, dopo meno di 24 ore dalla partenza, ha scoperto di avere 12 positivi a bordo.

SPAGNA

Migliaia di bandierine spagnole sono state piantate in un parco di Madrid per ricordare e chiedere giustizia per le vittime del Covid, come si legge su uno striscione.