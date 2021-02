Il Coronavirus nel mondo dal 22 al 26 febbraio

Roma, 26 feb. (askanews) - A Bruxelles lo Skyhall dell'aeroporto, luogo iconico dello scalo della capitale belga, trasformato in centro di vaccinazione

A Città del Messico, lezioni di ballo per i pazienti del quartiere di Xochimilco mentre aspettano la vaccinazione.

Perù, a Puno i kusillos, attori in maschere tradizionali, invitano al rispetto delle misure di sicurezza; siamo vicino alla frontiera con la Bolivia.

La vaccinazione di massa nello stadio dell'Atletico Madrid nella capitale spagnola; in prima fila per il siero AstraZeneca vigili del fuoco, personale della protezione civile e della polizia municipale.

E sempre in Spagna, prima uscita a teatro per i vaccinati. Un centinaio di anziani che vivono in residenze assistite al teatro EDP Gran Via.