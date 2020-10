IL CORONAVIRUS NEL MONDO DAL 2 AL 9 OTTOBRE

Milano, 9 ott. (askanews) - Il coronavirus nel mondo: immagini da tutto il pianeta sull'emergenza dal 2 al 9 ottobre.

USA

Il presidente Donald Trump risultato positivo al coronavirus insieme alla first lady Melania Trump e altri suoi collaboratori è tornato alla Casa Bianca dopo essere stato ricoverato al Walter Reed. La malattia? "Un dono di Dio", ha detto, trasformando poi il contagio in una arma politica: "Voglio che tutti possano ricevere lo stesso trattamento terapeutico che ho ricevuto io".

BELGIO

L'epidemia di coronavirus ha ripreso vigore in Europa. Preoccupano Spagna e Francia, ma i contagi crescono anche in Germania, Regno Unito e Belgio. Ovunque i governi stanno mettendo in campo nuove restrizioni per cercare di fermare la seconda ondata. A Bruxelles, bar e caffè dovranno restare chiusi per tutto il mese, a Parigi per due settimane.

INDIA

La pandemia ha reso ancora più grave un problema già endemico in India: il lavoro minorile. Con le scuole a singhiozzo molti bambini sotto i 14 anni hanno cominciato a lavorare prestando servizio in ristoranti, officine e negozi. Un modo per aiutare le famiglie con grossi problemi economici dopo il lockdown e la crisi economica provocata dalla pandemia e un ostacolo enorme per il loro futuro.

COSTA RICA

In Costa Rica l'isola-prigione di San Lucas è stata trasformata in un paradiso per i turisti. L'obiettivo è quello di aumentare il turismo locale in un momento di totale stallo dei viaggi internazionali, un grosso guaio per Paesi che puntano tutto sulle loro bellezze naturali come il Costa Rica. E dunque la lugubre prigione ormai in disuso da anni ora si trova all'interno di un parco naturale in cui i viaggiatori sono invitati ad apprezzare la natura selvaggia e le magnifiche spiagge.

ARABIA SAUDITA

A La Mecca sono timidamente ripresi i pellegrinaggi, sospesi a marzo nel pieno del picco della pandemia. I fedeli musulmani stanno tornando a piccoli gruppi a visitare il luogo più sacro dell'Islam fra mille precauzioni: mascherine, entrate contingentate e igienizzazione continua.