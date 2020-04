IL CORONAVIRUS NEL MONDO - 29 APRILE

Roma, 29 apr. (askanews) - Alcune immagini dal mondo dell'emergenza coronavirus il 29 aprile.

DUBAI

Rigidi controlli all'entrata, misurazione della temperatura e mascherine obbligatorie. Dopo giorni di chiusura per il lockdown riapre anche il Dubai Mall di Dubai, uno dei più grandi paradisi dello shopping, tempio del lusso e delle boutique griffate tanto amate dagli sceicchi.

DANIMARCA

A Copenaghen e in altre città danesi le scuole hanno riaperto dal 15 aprile ma la maggior parte delle lezioni si fanno all'aperto per cercare di ridurre i rischi di contagio.

INDONESIA

Mai come ora gli indonesiani si espongono al sole per ore nella speranza che questo possa aiutare a prevenire il rischio di contrarre il virus. Girano diverse voci non scientifiche sul fatto che la vitamina D aiuti a proteggersi dal Covid-19 e molti le hanno prese alla lettera. Un fatto comunque insolito in un Paese in cui non si prende a lungo il sole e si esaltano le virtù e la bellezza della carnagione chiara.

COLOMBIA

Le sessioni di laurea si svolgono da remoto, come in tutti i paesi in cui vige il lockdown e le università sono chiuse, ma in Colombia fisicamente in aula a rappresentare i neodottori e dottoresse c'è un robot con toga e cappello davanti alla commissione.

BERLINO

Dopo settimane di chiusura riapre ai visitatori lo zoo di Berlino ma con regole rigide: meno ingressi per evitare l'affluenza e mantenimento obbligatorio della distanza di sicurezza mentre ci si avvicina agli animali. Il biglietto va acquistato prima online per regolare il flusso di persone presenti all'interno. Le famiglie sono comunque felici di poter di nuovo portare i bambini.