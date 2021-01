Il caso GameStop: crociata dei day trader contro gli hedge fund

Milano, 29 gen. (askanews) - A Wall Street è in atto una pazza guerra dei piccoli investitori, coordinata sulle chat di Reddit e condotta su app dal nome evocativo, come Robinhood, contro gli "short seller", gli hedge fund che manovrano sui titoli delle società in difficoltà vendendo allo scoperto. Al centro il titolo GameStop, piccola società di commercio al dettaglio di videogiochi, in crisi , che ha quadruplicato il suo valore in due settimane, è costato agli hedge fund tradizionali svariati milioni di dollari ed è diventato un meme sui social media.

Il balzo di GameStop è trainato dagli investitori individuali, che operano sulle piattaforme di trading online, i quali hanno avviato una guerra contro gli investitori professionisti di Wall Street sulla chat di Reddit r/WallStreetBets (WSB), una comunità di 2,9 milioni di persone i cui membri si autodefiniscono "degenerati" e idolatrano il patron di Tesla Elon Musk. E se la guerra è ancora lunga e incerta, i "piccoli" per ora hanno già vinto qualche battaglia.

Ma dove ci sono soldi arrivano anche gli avvoltoi e ormai il gioco su GameStop è passato nelle mani degli grandi investitori globali: il titolo ha più volumi in borsa di Apple o Tesla. E a questo punto per i piccoli trader la situazione si è fatta pericolosa.

Robinhood ha raccolto 1 miliardo di dollari durante la notte dagli investitori per sostenere il proprio bilancio e garantire ai clienti di continuare gli scambi sulle azioni di GameStop.

E intanto hanno cominciato a interessarsi della situazione anche le autorità politiche e finanziarie degli Stati Uniti.