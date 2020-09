Milano, 30 set. (askanews) - Il cardinale George Pell è tornato a Roma. Il porporato australiano è stato assolto in patria dalle accuse di abusi sessuali. Dopo una assenza di tre anni ora è atteso in Vaticano.

Ex segretario per l'Economia della Santa Sede nominato da Bergolgio, Pell fu congedato per difendersi nel processo per pedofilia.