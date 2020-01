Il carbone e la neve: viaggio nella miniera siberiana Made in Italy di Antonella Scott 24 gennaio 2020

Il sito di Korchakol, nella regione siberiana del Kuzbass, in Russia, è di proprietà di Coeclerici. È stata la prima azienda occidentale ad arrivare qui, undici anni fa. E anche l'unica a essere rimasta. Intanto, la produzione è raddoppiata e continua a crescere. Con un passato iniziato nel 1895 e legato alla Scozia e soprattutto a Genova, una lunga esperienza nello shipping e nella logistica, negli ultimi tempi il gruppo Coeclerici è tornato alle origini per concentrarsi sull'estrazione e sul trading di carbone di qualità per l'industria siderurgica