Manaus, 22 apr. (askanews) - Operai al lavoro per scavare fosse comuni nel cimitero Parque Daruma nella città nord-occidentale di Manaus, in Brasile. La nuova aera è appositamente creata per seppellire le vittime del coronavirus, che ad oggi in tutto il paese - secondo le autorità brasiliane - ha ucciso 2.769 persone e contagiato 43.592 brasiliani.