I piccoli sono in incubatrice, le danno un baby panda di peluche

Taipei, 20 lug. (askanews) - Un veterinario dello zoo di Taipei ha proposto di dare un baby panda di peluche a Yuan Yuan, un'esemplare femmina di panda da poco divenuta mamma, con l'idea di mantenere il legame materno e prepararla al ritorno dei suoi piccoli, attualmente posti in incubatrice. Donata dalla Cina a Taiwan assime al partner Tuan Tuan nel 2008, Yuan Yuan ha dato alla luce due femmine di panda 15 giorni fa ma è troppo affaticata per nutrirle. I cuccioli pesavano appena 186 grammi alla nascita - ha raccontato Eric Tsao, portavoce dello zoo di Taipei - e degli esserini così piccoli e deboli rischiano di avere complicazioni se non ricevono latte".