I leader mondiali alla COP25: la foto di gruppo

Madrid, 2 dic. (askanews) - Foto di gruppo per i leader mondiali alla COP25. A Madrid ha preso il via i summit sul clima al quale partecipano i delegati di 196 paesi. "Time for action", il momento d'agire: lo slogan di questa 25esima riunione annuale delle Nazioni Unite sul clima è chiaro.

L'obiettivo principale è incoraggiare gli Stati firmatari a rivedere, entro la fine del 2020, il loro impegno a ridurre le emissioni di gas a effetto serra.

L'accordo di Parigi del 2015 prevede che i circa 200 Paesi firmatari rivedano i loro impegni di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro la fine del 2020.