Hong Kong, leader movimento in tribunale per corteo su Tienanmen

Hong Kong, 15 set. (askanews) - Slogan pro-democrazia davanti al tribunale di Hong Kong. I militanti dell'ex colonia britannica si sono riuniti in occasione dell'udienza per i disordini scoppiati a una manifestazione in occasione dell'anniversario di piazza Tienanmen che era stata vietata dal governo locale fedele a Pechino.

Tra i 26 militanti sotto accusa ci sono anche alcuni dei leader del movimento prodemocrazia: il magnate Jimmy Lai, 72 anni, e il giovane attivista Joshua Wong. "Ventisei di noi sono perseguiti penalmente per aver partecipato a un'assemblea non autorizzata. Insistiamo sul fatto che condannare il massacro di Tienanmen ogni anno con le candele non sia un crimine", ha dichiarato l'attivista Lee Cheuk yan.

"Noi continueremo la lotta e continueremo a commemorare le vittime di piazza Tienanmen, anche con la nuova legge sulla sicurezza".